Havran\'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralı, 5 Koç Öldü

BALIKESİR'in Havran ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine devrilen kamyonetin sürücüsü E.B., yaralandı. Kasadaki kurbanlık koçlardan 5'i öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Edremit-Balıkesir kara yolu Havran Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. E.B.'nin kontrolünü yitirdiği 17 AGH 121 plakalı kamyonet, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine devrildi. Araçta sıkışan E.B. yaralanırken, kamyonetin kasasındaki kurbanlık koçlardan 5'i öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü E.B., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B., tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.