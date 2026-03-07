Havsa Canlı Hayvan Pazarı Denetlendi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nı denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, sevk belgeleri ve kayıtları incelenerek mevzuata uygunluk değerlendirildi.

Denetime Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ile teknik personel katıldı.

Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla denetimler devam edecek.