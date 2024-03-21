Samsun\'da 300 Öğrenci 1000 Karaçam Fidanını Toprakla Buluşturdu

Samsun'un Havza ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 300 öğrenci 1000 karaçam fidanını toprakla buluşturdu.
Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak, Boyalıca Mahallesi ağaçlandırma sahasında etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan öğrencilere ilk olarak Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender ve Akdoğan Orman İşletme Şefi Emin Fırat Özbay tarafından gruplar halinde fidan dikimi hakkında bilgiler aktarıldı.
Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını kutlayan öğrencilere teşekkür ederek, "Hafta içinde birçok yerde fidan dikim etkinliğimiz olacak. Bugün burada 1000 adet karaçam fidanını toprakla buluşturacak ve doğaya bir nefes vereceksiniz. Daha yeşil bir Havza, daha yeşil bir ülke ve daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Okul Müdürü Mahmut Bekdaş ise etkinliğin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Etkinliğimizi böylesi anlamlı bir gün ve haftanın başlangıcında gerçekleştirmek öğrencilerimizin belleklerinde daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Değerler eğitimi kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile öğrencilerimizin doğa sevgisi, çevre bilinci, çevreye saygı ve benzeri konuları deneyimleyerek bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Bu amaçla burada 300 öğrencimiz kendi elleri ile fidanları toprakla buluşturacak." diye konuştu.
Daha sonra öğrenciler orman muhafaza memurları ve orman işçileri eşliğinde karaçam fidanlarını toprakla buluşturdu.
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