Havza'da Kur'an Kursu İnşaatı Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Kur'an Kursu İnşaatı Ziyareti

Havza\'da Kur\'an Kursu İnşaatı Ziyareti
05.05.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Ayvat, yeni Kur'an kursu ve müftülük binalarının inşaatını inceledi, bilgi aldı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kur'an kursu ve müftülük binalarının inşaat çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Ayvat, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı ile Havza Hafızlık Kur'an Kursu Müftülük Hizmet Binası Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Yeni Mahalle'de eski Havza Devlet Hastanesi arazisinde inşa ettirilen Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve müftülük binaları inşaatını ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

İnşaatların 2 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ayvat, "Havza halkımız yardım ve hayır işleri konusunda oldukça duyarlı. Havzalı hemşehrilerimizin yüksek yardımlaşma ve dayanışma kültürü ile inşaatlar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah devlet-millet iş birliğiyle bu iki eseri halkımızın hizmetine açacağız." dedi.

Müftü Alıcı ise her iki binanın yaklaşık 65 milyon liraya mal olacağını belirterek, "Yapılan bu eserler sadaka-i cariyedir. Halkımızın destekleri ile inşaatlarımız devam ediyor ve inşallah planlanan süre içerisinde tamamlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Kur'an Kursu İnşaatı Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:46:31. #7.12#
SON DAKİKA: Havza'da Kur'an Kursu İnşaatı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.