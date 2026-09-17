Havza\'da öğrenciler Filistinli çocuklar için uçurtma uçurdu

Samsun'un Havza ilçesinde öğrenciler, Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığının Gazze'de yaşanan insani drama ve çocukların yaşadığı hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği, "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde program düzenlendi.

Havza İlçe Stadı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Filistin için temennilerini yazarak oluşturulan panoya astı.

Daha sonra öğrenciler tarafından Filistinli çocuklar için duaların yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan Gazze için etkinlikler kapsamında program düzenlendiğini dile getirerek, "Amacımız Gazze'de yaşayan kardeşlerimize ve çocuklarımıza umut ışığı olabilmek, onların acısını paylaştığımızı belirtmek ve çocuklarımıza bu acının ortaklaşa olduğunun öğretilmesi sağlamak." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.