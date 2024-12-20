Havza\'da Tefsir Dersleri Başladı

Güncel

Havza Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde yetişkinlere yönelik tefsir dersleri başladı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen yetişkinlere yönelik tefsir derslerinin ilki, Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından verildi.

Alıcı, derste tefsir ilminin önemi, Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberi olma vasfı ve bireysel yaşantıya yönelik bilgi aktardı.

Alıcı, derslerin ayda üç kez düzenleneceğini belirterek, "Perşembe akşamları yatsı namazı sonrası derslerimiz devam edecek. Derslerimiz, kamu kurumlarımızın idarecileri ve çalışanları bir grup, esnaf, iş insanları ve halkımız bir grup, din görevlilerimizden oluşan bir grup olmak üzere üç grup halinde olacak. Tüm halkımızı derslerimize davet ediyorum." dedi.

Tefsir dersine katılan Kaymakam Mustafa Ayvat da Türk İslam kültüründe ibadethanelerin sosyal hayat için önemli olduğuna işaret ederek, "Diyanet Gençlik Merkezimiz gençlerimizin ve yetişkinlerimizin sosyalleşmesi adına önemli görev ifa edecek. Burası uygulanacak etkinliklerle güvenli bir ilim yuvası olacaktır. Halkımızdan ricamız, çocuklarını güvenli ortam olan Havza Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezine göndermeleri, kendilerinin de buradan faydalanmalarıdır." diye konuştu.