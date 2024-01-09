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Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, geçen yıl 94 milyon 730 bin lira kredi kullandırdı - Son Dakika
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Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, geçen yıl 94 milyon 730 bin lira kredi kullandırdı

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ömer Büyük, geçen yıl 94 milyon 730 bin lira kredi kullandırdıklarını açıkladı. Kooperatifin kredi derecesinin yükselmesiyle üyelerine daha geniş kaynak sağlama imkanı elde ettiklerini belirten Büyük, önümüzdeki yıl sağlayacakları kaynak miktarının artacağını söyledi.

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, geçen yıl 94 milyon 730 bin lira kredi kullandırdı
09.01.2024 - 10:49,
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Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ömer Büyük, geçen yıl 94 milyon 730 bin lira kredi kullandırdıklarını bildirdi.

Büyük, yaptığı açıklamada, Havza ESKKK'nin son bir yılda kredi derecesinin iki basamak yükseldiğini belirtti.

Geçen yıl başında 4. derecede olan kooperatiflerinin yıl sonu itibarıyla 2. dereceye yükseldiğine işaret eden Büyük, "Takip sayısının azlığı, kredi kullandırma hacminin yüksekliği, düzenli kayıt tutması gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucu 2. basamağa yükseldik. Böylece daha önce 325 bin lira olan kredi üst limiti, 650 bin liraya çıktı." ifadesini kullandı.

Derece yükselmesi ile üyelerine daha geniş kaynak sağlama imkanına kavuştuklarını vurgulayan Büyük, "2023 yılında 2 bin 888 esnafımıza toplamda 94 milyon 730 bin lira kaynak sağlanarak destek olduk. İnşallah önümüzdeki yıl sağlayacağımız kaynak miktarı artacak. Sıkıntılı dönemlerde esnafımıza gereken katkıyı sağlamak için her türlü desteğe hazırız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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Ömer, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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