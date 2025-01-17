Havza Fizik Tedavi Merkezi'nde 4 Bin 44 Hasta Tedavi Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza Fizik Tedavi Merkezi'nde 4 Bin 44 Hasta Tedavi Edildi

Havza Fizik Tedavi Merkezi\'nde 4 Bin 44 Hasta Tedavi Edildi

OMÜ'ye bağlı Havza Fizik Tedavi Merkezi, 2024'te 4 bin 44 hastaya hizmet sundu ve uygulamalı eğitim veriyor.

17.01.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 bin 44 hastaya hizmet verildiği bildirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Havza Termal Oteli ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunarak teorik bilgilerini pratikle birleştirmelerine ve sektöre nitelikli profesyoneller kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Burada Havza'nın doğal termal su kaynakları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve sinirsel sorunlar gibi hastalıklarda etkin tedavi imkanı sunuyor.

40 odalı ve 88 yatak kapasiteli tesis, sağlık ve konaklamayı bir arada sunarak hastaların tedavi süreçlerini konforlu ortamda geçirmesini sağlıyor.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları, MS, parkinson, felç ve kanser tedavisi sonrası lenfödem gibi rahatsızlıkların tedavisine katkı verilen merkezde 2024 itibariyle 4 bin 44 hastaya hizmet sunuldu.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, Termal su ile tedavinin hastaların iyileşme süresini hızlandırdığını ve tedaviye yanıt oranlarını artırdığını belirtti.

OMÜ Tıp Fakültesi ve diğer sağlık bölümlerinden gelen öğrencilere gerçek klinik ortamda uygulamalı eğitim fırsatları sunduklarını vurgulayan İlhanlı, "Her gün ortalama 250 hastaya hizmet veren merkezde kişisel tedavi yöntemleri ve psikososyal destekle iyileşme süreçleri hızlandırılıyor. Termal havuzlar, sauna ve hamam gibi olanaklar, hastaların hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenmelerine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural da merkezde turizm ve fizyoterapi bölümlerindeki öğrencilere uygulamalı eğitim sunarak sektöre nitelikli profesyoneller kazandırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Termal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Fizik Tedavi Merkezi'nde 4 Bin 44 Hasta Tedavi Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Havza Fizik Tedavi Merkezi'nde 4 Bin 44 Hasta Tedavi Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.