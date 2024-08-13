Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Göreve Başladı

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Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Başkomiser Mehmet Tekinasa göreve başladı.

Komiser Mustafa Balcı'nın Kavak İlçe Emniyet Müdür Vekilliği görevine atanması ile boşalan Havza İlçe Emniyet Müdür Vekilliğine Tekinasa atandı.

Tekinasa ilçede halkın can ve mal güvenliğinin korunması ile asayiş için gerekli özveri ve hassasiyet ile çalışmaların aksatılmadan sürdürüleceğini ifade etti.

Muş Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli iken Havza İlçe Emniyet Müdür Vekilliğine atanan Başkomiser Mehmet Tekinasa, Gümüşhane ve Şiran'da görev yaptı.