Havza Şehit Besim Kazar MTAL\'de tanıtım günleri düzenlendi

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Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.

Kevser Parkı'nda açılan tanıtım standında, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulda verilen eğitimler anlatılırken, ilk yardım kursuları, tansiyon kontrolleri, sağlık ekipmanlarının tanıtımı, tansiyon, diyabet konularında bilgilendirmeler ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Özellikle öğrencilerin Heimlich manevrası eğitimi genç annelerden ilgi gördü.

Etkinliğin yarın son ereceği belirtildi.