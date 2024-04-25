Havza Şehit Besim Kazar MTAL'de tanıtım günleri düzenlendi - Son Dakika
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Havza Şehit Besim Kazar MTAL'de tanıtım günleri düzenlendi

Havza Şehit Besim Kazar MTAL\'de tanıtım günleri düzenlendi

Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen tanıtım günleri etkinliğinde, okulda verilen eğitimler anlatıldı ve çeşitli sağlık kontrolleri yapıldı. Öğrencilere Heimlich manevrası eğitimi de verildi.

25.04.2024 16:48
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Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.

Kevser Parkı'nda açılan tanıtım standında, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulda verilen eğitimler anlatılırken, ilk yardım kursuları, tansiyon kontrolleri, sağlık ekipmanlarının tanıtımı, tansiyon, diyabet konularında bilgilendirmeler ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Özellikle öğrencilerin Heimlich manevrası eğitimi genç annelerden ilgi gördü.

Etkinliğin yarın son ereceği belirtildi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Şehit Besim Kazar MTAL'de tanıtım günleri düzenlendi - Son Dakika


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