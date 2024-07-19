Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ODES projesi çocukları ve velileri bir araya getirdi - Son Dakika
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Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ODES projesi çocukları ve velileri bir araya getirdi

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında 33 çocuk ve velileri, Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda piknik etkinliğinde bir araya geldi. Programa katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, devletin ihtiyaç sahipleri ve mağdurların yanında olduğunu vurgulayarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetlerinin hayatlara dokunduğunu belirtti. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olan kurumların yanında olduklarını ifade etti. Etkinlikte çocuklar halat çekme, balon patlatma, dart oyunu, doğa gezisi, voleybol ve ok atma gibi etkinliklerle eğlendi.

19.07.2024 11:31
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Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Okul Destek Projesi (ODES) projesi, 33 çocuk ve velileri, piknikte bir araya geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü Tabiat Parkında düzenlenen programa katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, devletin her zaman ihtiyaç sahipleri ve mağdurların yanında olduğunu söyledi.

Devletin desteğine ihtiyaç duyan herkesin yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetleri ile haytalara dokunduğunu belirten Ayvat, "Dokunduğu hayatları güzelleştirmek için çalışıyor. Kurumumuzun yürütmüş olduğu çalışmalar ve düzenlenen bu etkinlik için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise maddi veya manevi olarak engelli, çocuk, yaşlı, kadın ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olan kurumların yanında olduklarını kaydetti.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise il genelinde bu tür etkinliklerin aksatılmadan düzenlendiğini ve kurum kendilerinden hizmet alanların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Çocuklar, etkinlikler kapsamında halat çekme, balon patlama, dart oyunu, doğa gezisi, voleybol ve ok atma gibi etkinliklerle eğlendi.

Programa, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki ODES projesi kapsamında bulunan çocuklar ile velileri, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Havza Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Fatih Bıyık, Havza Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ODES projesi çocukları ve velileri bir araya getirdi - Son Dakika

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