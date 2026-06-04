Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Erzurum\'da

Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese'de, usta öğreticiler ve kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği"nde beğeniye sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Mehmet Faruk Kazdal, burada yaptığı konuşmada, bu çağda bilginin hızla değiştiğini ve teknolojinin durmaksızın ilerlediğini söyledi.

Toplumların ihtiyaçlarının sürekli dönüştüğünü bildiren Kazdal, şunları kaydetti:

"Böyle bir çağda öğrenmeyi yalnızca okul yıllarıyla sınırlamak artık mümkün değildir. Öğrenmek kendini yenilemek, üretkenliği artırmak ve hayata daha güçlü tutunmaktır. Hayat boyu öğrenme, bu bakımdan yalnızca bireysel bir tercih değil, çağımızın zorunlu bir gerekliliği haline gelmiştir. Eğitimli ve üretken bireyler kalkınmanın, sosyal dayanışmanın ve toplumsal huzurun en sağlam güvencesidir. Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Enstitülerimiz tam da bu anlayışla her yaştan vatandaşlarımıza kapılarını açarak birer yaşam merkezine dönüşmüştür. Açılan kurslar aracılığıyla binlerce hemşehrimiz yeni beceriler kazanmakta, geleneksel sanatlarımız yaşatılmakta, aile ekonomilerine katkı sağlanmakta ve toplumsal hayata katılım her geçen gün güçlenmektedir."

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı ise açılışı yapılan sergiyle, öğrenmenin hayatın her döneminde devam ettiğini ve emeğin insan hayatına kattığı değeri hep birlikte fark ettiklerini belirtti.

Sergilenen her çalışmanın bilgiyle yoğrulan emeğin, sabrın ve gayretin yansıması olduğunu aktaran Beyazlı, geçen yıl il genelinde açılan kurslarla on binlerce vatandaşa eğitim imkanı sunulduğunu anlattı.

Konuşmalar ve halk oyunları gösterisinin ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan programda, protokol ile vatandaşlar, usta öğreticiler ve kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Sergide, tescilli oltu taşı ve ehramın yanı sıra takı setleri, halı dokuma, dekoratif el sanatları, filografi gibi ürünler sergilendi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.