Haymana'dan Sınav Hazırlığına Destek - Son Dakika
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Haymana'dan Sınav Hazırlığına Destek

Haymana\'dan Sınav Hazırlığına Destek

Haymana Belediyesi, 400 öğrenciye kaynak kitap desteği sağladı, eğitime önem vurgulandı.

05.12.2024 21:47
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Haymana Belediyesince Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 400 öğrenciye kaynak kitap desteğinde bulunuldu.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Eğitimin bir bölgenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Koç, "Bu yıl 78 mahallemizdeki öğrencilere yardımcı kaynak kitap ve dijital eğitim materyalleri sağladık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haymana'dan Sınav Hazırlığına Destek - Son Dakika

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