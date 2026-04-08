Edremit Belediye Başkanı Ertaş Hayvanseverlerle Bir Araya Geldi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kentte faaliyet gösteren hayvan hakları dernekleri ve gönüllülerle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, son dönemde kamuoyuna yansıyan barınak olayları da ele alınırken, ilçedeki can dostlarının yaşam kalitesini artıracak çözüm yolları üzerinde duruldu.

İdari ve adli süreç devam ediyor

İdari ve adli süreçlerin yakından takip edildiğini vurgulayan Başkan Ertaş, "Barınağımızla ilgili kamuoyuna yansıyan ve hepimizi derinden üzen olay nedeniyle oluşan hassasiyetin farkındayız. Gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması en büyük önceliğimizdir. Süreç, tarafımızca ve ilgili tüm kurumlar tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Şehrimizi, tüm canlıların huzur içinde yaşayabildiği bir kent haline getirmek için derneklerimiz ve hayvansever vatandaşlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki; can dostlarımızın yaşam hakkı hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Can dostlar için ortak akıl vurgusu

Hayvanseverlerin sahadaki gözlemlerini ve çözüm önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Ertaş, her eleştirinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti. Görüşmede, can dostlarının daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte çalışmaya devam edileceği vurgulandı.