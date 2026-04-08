Edremit Belediye Başkanı Ertaş Hayvanseverlerle Bir Araya Geldi

08.04.2026 17:32  Güncelleme: 18:26
(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kentte faaliyet gösteren hayvan hakları savunucuları ve dernek temsilcileriyle bir araya gelerek, sokakta yaşayan can dostların yaşam koşullarını ve ilçede yürütülen çalışmaları masaya yatırdı. Toplantıda, barınakla ilgili son dönemde kamuoyuna yansıyan üzücü olaylar ve çözüm yolları da ele alındı.

İdari ve adli süreç devam ediyor

İdari ve adli süreçlerin yakından takip edildiğini vurgulayan Başkan Ertaş, "Barınağımızla ilgili kamuoyuna yansıyan ve hepimizi derinden üzen olay nedeniyle oluşan hassasiyetin farkındayız. Gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması en büyük önceliğimizdir. Süreç, tarafımızca ve ilgili tüm kurumlar tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Şehrimizi, tüm canlıların huzur içinde yaşayabildiği bir kent haline getirmek için derneklerimiz ve hayvansever vatandaşlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki; can dostlarımızın yaşam hakkı hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Can dostlar için ortak akıl vurgusu

Hayvanseverlerin sahadaki gözlemlerini ve çözüm önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Ertaş, her eleştirinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti. Görüşmede, can dostlarının daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

