Hayvanat Bahçesi Bayramda Ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık 1600 hayvanı misafir eden hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu bildirdi.

Vatandaşların bayramı kutlayan Büyükkılıç, "Kayserililerin bayram sevincine bir tebessüm vesilesi olması için hayvanat bahçemizi bayramda ücretsiz hale getirdik. Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olacak tesisimiz, 2. ve 3'üncü günlerinde ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak." ifadesini kullandı.