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Hayvancılığın gelişmesi için mera alanları yeşilleniyor

NİĞDE - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde zayıf yapısı olan mera alanları Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ıslah ederek destekleniyor.

Proje kapsamında zayıf yapısı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için verimli olmayan bölgeler yapılan çalışma ile yeşillendiriliyor. Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyünde 105 dekarlık alanda Mera Islah ve Amenajman çalışmalarını yerinde inceleyen Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; hayvancılığın en önemli unsurlarından birisi olan mera alanlarının verimliliğini arttırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Asım Baş açıklamasında; "İlimizin 240 bin hektar mera varlığı var. Tarımsal üretimi yüksek yüksek bir iliz ve bu kapsamda mera varlığımızda ilimizin toplam yüz ölçümünün üçte birine denk geliyor. Bundan dolayı meraların ıslah edilmesi hayvancılığımızın gelişmesi açısından çok önemli. Bakanlığımızın bize talimatları doğrultusunda il müdürlüğümüzün önem verdiği projelerden bir tanesi bu proje ve burada da çok başarılı bir örneğini görüyoruz. 105 dekarlık bir sahada ıslah çalışması yapıldı. Burası çalışma yapılmadan önce otu az, boz olan bir alandı şimdi yemyeşil. Üç farklı noktaya da hayvanlarımızın su ihtiyacının karşılanması için alan yaptık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.