Hayvanları yangında telef oldu, el ele veren vatandaşlar 14 büyükbaş hayvan verdi
ÇANKIRI - Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 21 büyükbaş hayvanı telef olan çiftçiye hayırsever vatandaşlar yardım elini uzatarak 14 büyükbaş hayvan verdi.
Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Akgüney köyünde hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Karahan'ın çiftliğinde bilinmeyen sebeple çıkan yangında çiftçinin banka kredisiyle aldığı 21 büyükbaş hayvan ve 1 traktör küle dönerken, çiftlikte de büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından vatandaşlar Nizamettin Karahan için el ele verdi. Hayırsever vatandaşların yardımlarıyla 14 adet büyükbaş hayvan Nizamettin Karahan'a teslim edildi.
"14 adet büyükbaşı Nizamettin kardeşimize getirdik"
Çiftçiye hayvanları teslim eden Akif Metin, "Yangında 21 adet hayvanı telef olan Nizamettin kardeşimin yanındayız. Eşref Şekerli Vakfı'nın da önderliğinde toplamış olduğumuz yardımlarla 14 adet büyükbaşı Nizamettin kardeşimize getirdik. Yaralarına bir nebze merhem olmaya çalışıyoruz" dedi.
"Yardım edenden de etmeyenden de Allah razı olsun"
Herkese teşekkür eden Nizamettin Karahan ise "Yardım edenden de etmeyenden de Allah razı olsun. Bizim ülkemizde dar günlerde birlik ve beraberlik çoğalıyor. Allah kimsenin başına vermesin çok zor bir durum. Ne desem bilemiyorum, anlatılacak gibi değil" diye konuştu.
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