Hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'na Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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Hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'na Karşı Eylem Yaptı

Yaşam hakları savunucuları, TBMM Genel Kurulu'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda eylem yaptı. Hayvanseverler, 'Katliam yasanız bizim için bir kağıt parçasından ibaret. Yasayı sokakta biz yazacağız. Nefret ve düşmanlık değil, yaşam ve dayanışma kazanacak.' dedi.

29.07.2024 21:39
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Yaşam hakları savunucuları, TBMM Genel Kurulu'nda, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri devam ederken, Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda eylem yaptı. Hayvanseverler, "Katliam yasanız bizim için bir kağıt parçasından ibaret. Yasayı sokakta biz yazacağız. Nefret ve düşmanlık değil, yaşam ve dayanışma kazanacak." dedi.

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda sürerken Yaşam hakları savunucuları Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda toplanarak eylem yaptı.

"Katilleri topla, köpekleri değil", "Katiller gidecek biz kalacağız", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz" sloganları atan hayvanseverler, "katliam yasası" olarak adlandırdıkları yasayı protesto etti.

"Yasal olan herşey meşru değildir"

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım komisyonunda tek kelime etmeden ellerini kaldırıp indiren bir avuç AKP ve MHP vekili yüzünden katliam yasası Meclis Genel Kurulu'na geldi. Şimdi de bu kanlı yasayı halka rağmen geçirerek, sokakta yaşayan hayvanlara soykırım uygulamasının yolunu açıyorlar. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Yasal olan her şey meşru değildir.

"Siz cebinizi dolduracaksınız diye cinayet işlemenize izin vermeyeceğiz"

Sokakta yaşayan canlarımızın yaşamını oylamaya sunanlara, nefret saçanlara inat, sokaklarımızdan, mahallelerimizden, meydanlardan sesimizi yükseltiyor, dostlarımızın yanında saf tutuyoruz. Mahalle sakinlerimizin, yüzyıllardır sokakları paylaştığımız hayvanların yaşam hakkı, maliyet hesaplarınızın, rant hesaplarınızın konusu olamaz. Siz cebinizi dolduracaksınız diye cinayet işlemenize izin vermeyeceğiz.

"Dostlarımızdan da haklı mücadelemizden de vazgeçmiyoruz"

Çok öfkeliyiz ama aynı zamanda çok kararlı ve dirençliyiz! Sokakta yaşayan dostlarımıza yönelik bu savaş devam ederken umutsuz olma lüksümüz yok! Tek bir hayvanın kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. Dostlarımızdan da haklı mücadelemizden de vazgeçmiyoruz.

"Hayvanların kimsenin vicdanına ihtiyacı yok"

Daha önce de söyledik; hayvanların kimsenin merhametine ihtiyacı yok! Hayvanların kimsenin vicdanına ihtiyacı yok! Biz ne vicdan ne de merhamet arayışındayız. Hayvanların yaşam hakkı var ve bizler bu hakkı sonuna kadar savunacağız. Bu halkın en az % 85'iyiz. ve biz, hepimiz, dostlarımıza sıkı sıkı sarılacağız! Sokağımızdaki, mahallemizdeki hayvanları asla yalnız bırakmayacağız. Bizi marjinalleştirmeye ve ayrıştırmaya, birbirimize ve hayvanlara düşman etmeye çalışanlara, bunu başaramayacaklarını bir kez daha haykırıyoruz.

"Tek bir dostumuzu sizin kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz"

İlan ediyoruz: Bugünden itibaren hem kitlesel tepkimizi yükseltmeye devam edeceğiz hem de hemen şu andan itibaren mahalle mahalle dayanışma ağları öreceğiz. Göreceksiniz, tek bir dostumuzu sizin kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz. Bugün bu alandan ayrıldığımızda çaresiz hissetmeyeceğiz. Öfkemizi, dostlarımızı katillerden tek tek kurtarmaya yönelteceğiz.

"Katliam yasanız bizim için bir kağıt parçasından ibaret"

Mücadelemiz esas şimdi başlıyor. Arkadaşlarımızın alanda dolaştırdığı karekodları telefonumuza okutarak mahalle örgütlenmelerine katılacak, tüm dostlarımızın güvenliğini sağlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Katliam yasanız bizim için bir kağıt parçasından ibaret. Yasayı sokakta biz yazacağız. Nefret ve düşmanlık değil, yaşam ve dayanışma kazanacak!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'na Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika

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