Hazine Bakanlığı\'ndan Para Politikası Açıklaması

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetedeki, "Sıkı para politikasına 'kalibrasyon' hazırlığı" başlıklı haberde yer alan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan "Sıkı para politikasına 'kalibrasyon' hazırlığı" başlıklı haber üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "haberde 'Hazine ve Maliye Bakanlığına yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan birtakım iddialara 'kulis' adı altında yer verildiği ve bugün ise dezenformasyon haline dönüştürüldüğünün görüldüğü" ifade edildi.

Söz konusu haberin "konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlandığı" belirtilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesindeki konuların bakanlıkla ilişkilendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır" denildi.