Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ADB Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ADB Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ADB Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve beraberindeki heyet, Gürcistan'da düzenlenen Asya Kalkınma Bankasının (ADB) 57. yıllık toplantısı kapsamında ADB Başkanı Masatsugu Asakawa ile bir raya geldi. Çelik ile beraberindeki heyet, dün Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin resmi açılış yaptığı ADB'nin 'Geleceğe Köprü' isimli toplantına katıldı.

05.05.2024 21:55
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve beraberindeki heyet, Gürcistan'da düzenlenen Asya Kalkınma Bankasının (ADB) 57. yıllık toplantısı kapsamında ADB Başkanı Masatsugu Asakawa ile bir raya geldi.

Çelik ile beraberindeki heyet, dün Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin resmi açılış yaptığı ADB'nin "Geleceğe Köprü" isimli toplantına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Çelik başkanlığındaki heyet, 3-5 Mayıs'ta düzenlenen toplantıda çeşitli görüşmeler yaptı.

Heyetin, Tiflis'teki toplantı kapsamında resmi oturumlara katılım sağlanarak "İklim değişikliği ile mücadelede özel sektörün desteklenmesi" teması altında üye ülkelerin Guvernörleri katılımları ile gerçekleştirilen tartışmalara katkılar sunuldu.

Toplantı çerçevesinde Çelik ve ADB Başkanı Asakawa arasında gerçekleştirilen ikili görüşmede, Banka ile Türkiye ilişkileri ele alınarak, ADB'nin gündemindeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, toplantıya ev sahipliği yapan Gürcistan başta olmak üzere çok sayıda ülke ile Asya Kalkınma Bankasındaki olası işbirliği alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin de ele alındığı görüşmeler gerçekleştirildi.

ADB'nin 57. yıllık toplantısı bugün sona erdi.

Kaynak: AA

Gürcistan, Maliye, Banka, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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