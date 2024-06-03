Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda 'en kötüsü'nün geride kaldığını belirterek, 'Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek.' ifadelerini kullandı. Şimşek, enflasyonla mücadelede geçiş döneminin tamamlandığına ve dezenflasyon sürecine girildiğine dikkat çekti.

03.06.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda "en kötüsü"nün geride kaldığını belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğüne işaret eden Şimşek, "En kötüsü geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığına, dezenflasyon sürecine girildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
10:55 A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü
10:52 Bir sigara grubuna daha zam En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:11:52. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement