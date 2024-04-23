Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koruyucu giyim yardımları mevzuata uygun yapılmaktadır - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koruyucu giyim yardımları mevzuata uygun yapılmaktadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koruyucu giyim yardımları mevzuata uygun yapılmaktadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koruyucu giyim yardımlarıyla ilgili yapılan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, mevzuata uygun olarak yapılan yardımların önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtirken, kuruluşların ve sendikaların üst normları genişletmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Ayrıca, mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin denetlenmesi ve yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini ifade etti. Bakanlık, yapılan yorum ve eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli şekilde yanlış bilgilendirildiğini belirtti.

23.04.2024 15:25
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, koruyucu giyim yardımı tartışmalarıyla ilgili "Mevzuata uygun olarak söz konusu yardımların yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmesi mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi ve gerekli yaptırımlara tabi olmaları hukuk devletinin bir gereğidir. Bunun dışında yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koruyucu giyim yardımlarına ilişkin bugün açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KESİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLER MESNETSİZ"

"Son günlerde Bakanlığımızın 8 Mart 2024 tarihinde Genel Yatırım ve Finansman Kararları kapsamında izleme ve kontrolü altında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazısına atıfta bulunarak, bazı basın yayın organları ve sendikalar tarafından bilgi eksikliği kaynaklı, kamuoyunu yanıltıcı haberler ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Giyim/Giyecek/Koruyucu Giyim yardımına ilişkin hususlara farklı düzenlemelerde yer verilmektedir. Bunlar arasında Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile Toplu İş Sözleşmeleri de yer almaktadır. Bu sözleşmeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin, ayni olarak verilmesini kapsamaktadır. Bu sebeple kuruluşlar söz konusu giyim eşyasını tedarik ederek kayıtlarına almalı ve mevzuat uyarınca şartları sağlayan personele dağıtımını gerçekleştirmelidir. Bakanlığımızca kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerin tetkiki sonucunda bu konuda hatalı uygulamaların gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bunlardan bazıları, kuruluşların temin etmesi ve personele ayni olarak vermesi gereken koruyucu giyim malzemesi karşılığının nakdi, hediye kartı, çek veya kupon olarak personele verilmesi, verilen yardım kapsamında personelin koruyucu giyim malzemesi alıp almadığının kontrolünün kuruluşlarca yapılmaması, mevzuatta yer alan şartları taşımayan personele de yardımın yapılması, yardım kapsamında belirlenen giyim eşyasının koruyucu giysi veya eşya vasfının olmaması ve koruyucu giyim yardımı verilen personele hizmeti gereği giymesi gereken giyim eşyasının kuruluş tarafından ayrıca da verilmesidir.

"KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR"

Kuruluşlara konu hakkında gönderilen yazı Giyim/Giyecek/Koruyucu Giyim Yardımlarının kesilmesi amacıyla değil, aksine, söz konusu yardımın toplu sözleşmeler ve mevzuat ile çizilen çerçevede kamu personeline kullandırılmasını sağlamak amacıyla gönderilmiştir. Mevzuata uygun olarak söz konusu yardımların yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmesi mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi ve gerekli yaptırımlara tabi olmaları hukuk devletinin bir gereğidir. Bunun dışında yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir."

Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koruyucu giyim yardımları mevzuata uygun yapılmaktadır - Son Dakika

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