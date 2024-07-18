Haziranda Volkswagen Türkiye'nin İkinci El Araç Pazarında Lider - Son Dakika
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Haziranda Volkswagen Türkiye'nin İkinci El Araç Pazarında Lider

Haziran ayında Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, binekte Fiat Egea, hafif ticaride ise Doblo öne çıktı. Volkswagen, son 5 aydır en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. İkinci el çevrim içi pazarda en çok tercih edilen 10 marka, toplam satışların yüzde 75,3'ünü oluşturdu.

18.07.2024 11:05
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Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında haziranda Volkswagen, en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken, model bazında binekte en fazla Egea, hafif ticaride de Doblo tercihi öne çıktı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 330 bin 405 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış, mayıs ayına göre yüzde 20 düşüş gözlendi.

Haziran ayında yayınlanan ilanların yüzde 48'i olan 156 bin 974 adet aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde mayıs ayına göre yüzde 2'lik, Haziran 2023'e göre yüzde 13'lük bir düşüş gözlendi.

Volkswagen ocak hariç son 5 ayın lideri

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 19 bin 810 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç son 5 aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

Bu markayı 18 bin 676 ile Fiat, 17 bin 891 satışla Renault takip etti.

Satış sayısında Ford 15 bin 477 ile dördüncü, BMW 8 bin 949 ile beşinci oldu. Opel 8 bin 633, Peugeot 7 bin 820, Mercedes-Benz 7 bin 760, Hyundai 7 bin 281 ve Toyota 5 bin 849 satışla ilk 10'da yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 156 bin 974 aracın yüzde 75,3'ü, bu 10 markadan oluştu.

Binekte Egea tercih edildi

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 126 bin 567 satış gerçekleşti. Fiat Egea, haziranda 6 bin 493 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.

Satışlarda Egea'yı 5 bin 550 ile Clio, 5 bin 173 ile Passat, 5 bin 8 ile Megane, 3 bin 724 ile Corolla, 3 bin 705 ile Focus, 3 bin 389 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 5 Serisi 3 bin 17, BMW 3 Serisi 2 bin 985 ve Polo 2 bin 831 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.

Toplam binek araç satışlarının yüzde 33'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.

Hafif ticaride Doblo öne çıkıyor

Çevrim içi pazarda geçen ay 30 bin 407 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Doblo haziran ayında 3 bin 968 ile yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu.

Ford Tourneo Courier 3 bin 767 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 532 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 1859 ile Ford Transit, 1843 ile VW Caddy, 1822 ile Ford Tourneo Connect, 1650 ile VW Transporter, 1270 ile Renault Kangoo, 1024 ile Peugeot Partner ve 1008 ile de Citroen Berlingo izledi.

En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 72'sini oluşturdu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunların arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayımlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayımlandığı da Indicata tarafından izleniyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haziranda Volkswagen Türkiye'nin İkinci El Araç Pazarında Lider - Son Dakika

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