HBV açılış töreninde Rektör Bostancı, bütün dünyayı üniversiteye çevireceklerini söyledi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin (HBV) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

Itri Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan HBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl ilk defa üniversiteye başlayacak öğrencilerin, öğrenmek isteyen ve öğrenmeye hazır kişiler olması gerektiğine işaret eden Bostancı, üniversite kapısını çalan gençlerin en çok dikkat etmesi gereken konunun öğrenme bilinci olduğunu belirtti.

Öğrencilerin dünyayı ve hayatı anlamasında konsantrasyonun önemli olduğunu kaydeden Bostancı, insanların bir taraftan dünyayı ve evreni keşfetmeye çalıştığını bir taraftan da iç yolculuk yaptıklarını ifade etti.

Bostancı, "Bütün bunlar bizim hikayemizle irtibatlı. Yazarların, romancıların anlattığı insanın kendi hikayesi, bütün ressamların çizdiği resimler, yapılan bütün heykeller insana ilişkin bir şey anlatıyor. Öyleyse biz kendi hikayemizi sadece bir üniversiteden, buradaki sınıflardan, buradaki mekanlardan öğrenmeyeceğiz. Bütün dünyayı bir üniversiteye çevireceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun müzik dinletisi sunduğu törenin ardından, "Günümüzde Dünya, Gençler ve Üniversite" başlıklı açılış dersi yapıldı.