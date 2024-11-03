HDK 13. Genel Kurulu'nda Eş Sözcüler belirlendi

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(ANKARA)- Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 13. Genel Kurulu'nda yeni dönem Eş Sözcüleri DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski HDP milletvekili Ali Kenanoğlu oldu.

HDK 13. Genel Kurulu, İstanbul Sancaktepe ilçesinde bulunan Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurula, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, siyasi parti temsilcileri ile HDK bileşenleri katıldı.

HDK Genel Meclisi, yeni dönemde Eş Sözcüler olarak DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski HDP milletvekili Ali Kenanoğlu'nu seçti.