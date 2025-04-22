Hegseth'in Bilgi Sızdırma Skandalı: Görevden Alınmayacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ailesinin de bulunduğu sohbet grubunda Yemen'deki saldırıya ilişkin hassas bilgileri paylaştığına dair çıkan haberlerin ardından gelen eleştiri ve tepkilere rağmen işine son verilmeyeceği öne sürüldü.

NewsNation basın organına isminin açıklanmaması şartıyla konuşan Trump'ın danışmanlarından biri, Bakan Hegseth'in, muhakeme yeteneğine yönelik eleştirilere rağmen görevden alınmasının gündemde olmadığını belirtti.

Hegseth'in "Signal" uygulamasındaki sohbet gruplarında, saldırı planının gizli detaylarını paylaşmasının "tam bir fiyasko" olduğunu ifade eden yetkili, Yemen'deki askeri operasyonun başarıyla tamamlanması neticesinde Hegseth'in hatasının sineye çekildiğini vurguladı.

Trump'ın danışmanı, Hegseth'in yöneticilik yeteneği ve pozisyonu için gerekli mizaca sahip olmaması sebebiyle bakanlık görevine uygun olmadığını savundu.

Hegseth'in sorun çıkarmaya devam edeceğini söyleyen yetkili, "Yönetim, Pete Hegseth'in başarılı olmasını istiyor ancak kendisi, bunun için gereken becerilere sahip değil." dedi.

3 Pentagon yetkilisi Hegseth'e yönelik eleştirileri nedeniyle açığa alınmış

Trump'ın danışmanı, bilgi sızdırma iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında zorunlu idari izne çıkarılan üst düzey yetkili Dan Caldwell, Colin Carroll ve Darin Selnick olayına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Yetkililerin, Hegseth'in mesleki kapasitesine ve liderlik becerilerine yönelik eleştirilerde bulunduğunu iddia eden kaynak, bundan ötürü Hegseth'in, bu üç yetkiliyi açığa aldığını öne sürdü.

Danışman, "(Caldwell, Carroll ve Selnick) Hegseth'in yönetimi konusunda kırmızı bayrak çekince Bakan da onları kovdu." ifadesini kullandı.

Hegseth, bir Signal grubunda daha Yemen saldırısının ayrıntılarını paylaştı

Bakan Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Paylaşılanlar arasında, saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin bulunduğu belirtilirken bunların, Atlantic Dergisi Editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği farklı bir gruptaki bilgilerle de büyük ölçüde örtüştüğü iddia edilmişti.