Heilongjiang'da donmuş topraklardan geçen en kuzeydeki hızlı tren hattı hizmete girdi - Son Dakika
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Heilongjiang'da donmuş topraklardan geçen en kuzeydeki hızlı tren hattı hizmete girdi

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Heilongjiang\'da donmuş topraklardan geçen en kuzeydeki hızlı tren hattı hizmete girdi
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Heilongjiang'da toprağın donduğu bölgelerden geçen ülkenin en kuzeydeki yüksek hızlı demiryolu hattı hizmete girdi. 318 kilometrelik hat, Harbin-Yichun arasındaki seyahat süresini yaklaşık 7 saatten 2 saate düşürdü; ilk tren pazartesi 10.26'da Yichun'dan hareket etti.

HARBİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yılın belli dönemlerinde toprağın donduğu bölgelerden geçen ülkenin en kuzeydeki yüksek hızlı demiryolu hattı resmen hizmete girdi.

Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre ilk tren, pazartesi günü yerel saatle saat 10.26'da ormanlarıyla ünlü Yichun kentinden hareket etti. Trenin saat 12.05'te eyaletin merkezi Harbin'e varacağı belirtildi.

Trenlerin saatte 250 kilometre hız yapmasına imkan verecek şekilde tasarlanan 318 kilometrelik hat, Harbin ile Yichun arasındaki seyahat süresini yaklaşık 7 saatten yalnızca 2 saate düşürdü.

Kaynak: Xinhua
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