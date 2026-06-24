Hekimlerden 20 Dakika Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hekimlerden 20 Dakika Talebi

24.06.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Tabip Odası, hastalar için 20 dakikalık muayene süresi talep ediyor.

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Hekimlerin yıllardır vurguladığı '5 dakikada sağlık olmaz' gerçeğine rağmen, 'hastalarımıza 20 dakika ayırmak istiyoruz' taleplerimizi duymayanlar, bu ülkenin hekimlerine ve sağlık emekçilerine kulaklarını tıkayanlar, şimdi bir savaş örgütü için bu düzenlemeyi yapıyor" denildi.

Ankara Tabip Odası (ATO), kentte 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında bazı hastanelerde poliklinik randevu sürelerinin 20 dakikaya çıkarılmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Dokuzoğuz, Genel Sekreter Zafer Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Emel Sakınç Sağlar, Tansu Ulukavak Çiftçi ve Özgür Canoler katıldı.

Dokuzoğuz tarafından okunan açıklamada, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ATO olarak uzun yıllardır devlet hastanelerinde hastalara ayrılan 5 dakikalık muayene sürelerinini bir hastanın yakınmalarının dinlenmesi, muayenesinin yapılması, daha önceki verilerinin incelenmesi, tetkiklerinin yorumlanması ve tedavisine karar verilebilmesi için asla yeterli bir süre olamayacağının, her bir hastaya yeterli süre ayrılması gerektiğinin mücadelesini verdikleri vurgulandı. Randevusu olmaksızın başvuran hastalara da aradan poliklinik hizmeti verilmesi konusunda sağlıkçılara baskı yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu mücadelemiz hasta yoğunluğu, kapatılan devlet hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin Şehir Hastaneleri tarafından karşılanamaması, basamaklandırılamayan sağlık hizmet sunumu gibi her biri ile mücadelemizi sürdürdüğümüz gerekçeler nedeni ile çözümsüz kalmış, hasta hekim ilişkisi dakikalar içinde gerçekleşen kısa diyaloglara, gereksiz yinelenen tetkik istemlerine, tedavi olamayan hastaların tekrar tekrar poliklinik başvuruları yapmalarına sebep olmaktadır."

Hekimlerin yıllardır vurguladığı '5 dakikada sağlık olmaz' gerçeğine rağmen, 'hastalarımıza 20 dakika ayırmak istiyoruz' taleplerimizi duymayanlar, bu ülkenin hekimlerine ve sağlık emekçilerine kulaklarını tıkayanlar, şimdi bir savaş örgütü için bu düzenlemeyi yapıyor. 20 dakikalık muayene süresi sağlıklı bir toplum yolunda, bilimin ve mesleki gerekliliklerin ortaya koyduğu temel bir ihtiyaçtır; siyasi imtiyaz konusu yapılamaz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirtildiği üzere, nitelikli sağlık hizmeti; hastanın öyküsünün alınabildiği, muayenenin yapılabildiği, tanı ve tedavi sürecinin birlikte değerlendirilebildiği yeterli bir zamanı gerektirir.

Dünyada sürdürülebilir barışın önündeki en büyük engellerden biri olan NATO zirvesinin bu düzenlemeye sebep olabilmesi bunun mümkün ve gerekli olduğunun da kanıtıdır. Aksi durumda Sağlık Bakanlığı'nın halkın hastanelere erişimini kısıtlayan bu uygulamayı hastaların ve hekimlerin aleyhine bir uygulama olarak planlamadığından eminiz. Her hastaya yeterli süre, yurtta barış dünyada barış."

Kaynak: ANKA

Ankara Tabip Odası, 20 Dakika, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekimlerden 20 Dakika Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
“Geleceğin Kadın Liderleri“ Ankara’da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar "Geleceğin Kadın Liderleri" Ankara'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar

15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
12:57
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 16:48:47. #7.12#
SON DAKİKA: Hekimlerden 20 Dakika Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.