Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

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Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
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MALATYA’da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden 3'ünün cenazesi, törenle memleketlerine uğurlandı.

MALATYA'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden 3'ünün cenazesi, törenle memleketlerine uğurlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, önceki gün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

Şehitlerin otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Şehit askerlerden Binbaşı Erdem Çimen, Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenazeleri, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, askeri erkan ve şehitlerin aileleri ile yakınları yer aldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Daha sonra şehitler için dua okundu. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, daha sonra askerlerin omuzlarında uçaklara taşındı. Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'e, Hüseyin Zehir'in cenazesi Hatay'a, Serkan Önder'in cenazesi Kayseri'ye gönderildi. Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için ise Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: DHA
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