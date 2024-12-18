Rize'nin Hemşin ilçesinde yerleşim yerine inen ayıların arı kovanlarına ulaşmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Yaltkaya köyünde Mehmet Mataracı'ya ait evin yanında arı kovanlarının bulunduğu alana gece saatlerinde 4 ayı geldi.
Ayılar, kovanların bulunduğu alana elektrikli teller nedeniyle ulaşamadı.
Kovanların etrafında dolaşan ayılar daha sonra alandan uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Hemşin'de Ayıların Arı Kovanlarına Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?