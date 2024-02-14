Sağlık-Sen tarafından hemşirelerin özlük, sosyal ve ekonomik haklarına ilişkin atılacak adımların değerlendirilmesi amacıyla "Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı" düzenlendi.
Memur-Sen Genel Merkezi'ndeki çalıştayda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hemşirelik mesleğinin özlük haklarının geri planda tutulduğunu belirterek, bu sorunlara çözüm bulmayı hedeflediklerini söyledi.
Doğan, "Hasta yakınlarının bile dokunmak istemediği vatandaşımıza kim dokunuyor? Hemşire. Yeni doğmuş bebeğe annesi bile dokunmakta zorlanırken hemşire arkadaşımız damar yolu açıyor. Bizim de sivil toplum örgütleri olarak hemşire arkadaşlarımızın haklarını savunmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Toplu sözleşme görüşmelerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde hemşirelerin sorunlarını dile getirdiklerini kaydeden Doğan, toplu sözleşmeyle nöbet ücretlerinde 10 puanlık artış sağladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını bildirdi.
Doğan, hemşirelerin iş yükünün azaltılması gerektiğini belirterek "35 bine yakın bir sağlık personeli alımı var ancak bu hemşire istihdamı için yeterli gelmiyor. Atama bekleyen hemşire arkadaşlarımızın atamalarının yapılması gerekiyor." dedi.
"Yeni bir Hemşirelik Meslek Kanunu ortaya koymak istiyoruz"
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ise şunları kaydetti:
"Tüm taraflarla birlikte en büyük ve en yaygın biçimde hizmet üreten hemşirelerimizin daha iyi ortamda çalışması, ekonomik, özlük ve sosyal haklarını alabilmesi için çalışıyoruz. Bu yüzden yeni bir Hemşirelik Meslek Kanunu ortaya koymak istiyoruz. Bu çalıştayla yeni bir Hemşirelik Meslek Kanunu'nun da ilk adımını atmış bulunuyoruz."
Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş da mevzuatın uygulanmasıyla ilgili sahada problemler yaşandığını ifade ederek bu sorunların çözüme kavuşturulması için ciddi işbirliği gerektiğini söyledi.
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