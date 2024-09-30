Henan Eyaleti: Ulaşımda Modernleşme

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ZHENGZHOU, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da köprüden geçen bir hızlı tren, 17 Ağustos 2017.

Ülkenin orta kesiminde stratejik bir konuma sahip olan Henan, yıllardır ulusal bir ulaşım merkezi olarak hizmet veriyor. Eyalet, geçtiğimiz 20-30 yılda havayolu, demiryolu, karayolu, su yolu ve her türlü limandan oluşan modern bir ulaşım ağı inşa etti. Henan, günümüzde iç ve dış pazarların ikili dolaşımını kolaylaştırmak üzere oynadığı rolü sınır ötesi lojistik, yatırım ve ticaret alanlarına doğru hızla genişletiyor. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)