Hendek Belediyesi Tarım Alanında Yaptığı Hizmetleri Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hendek Belediyesi Tarım Alanında Yaptığı Hizmetleri Anlattı

Hendek Belediyesi Tarım Alanında Yaptığı Hizmetleri Anlattı

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, görev süresince tarım alanında yaptığı hizmetleri anlattı. Babaoğlu, Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurarak çiftçilere destek verdiklerini ve yeşil alanları artırdıklarını belirtti. Ayrıca eğitim, konferanslar ve toprak analizi gibi çalışmalarla üreticilere destek sağlandı. Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü verilerine göre ise 5 yılda 12 ayrı alanda eğitim uygulandı, 4 konferans verildi ve yeşil alanların bakımı yapıldı.

19.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, görev süresince tarım alanında yaptığı hizmetleri anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Babaoğlu, her alanda olduğu gibi tarımsal hizmetler noktasında da 5 yılda fark yarattıklarını vurguladı.

Hendek'in "tarım şehri" olduğu gerçeğinden hareketle Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduklarını aktaran Babaoğlu, 5 yılda bu alanda çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Çiftçimizin yanında olduk, yeşilimizi koruduk. Daha yeşil Hendek için yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Babaoğlu, üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarından da bahsederek, projelere ilişkin şunları anlattı:

"Arazide eğitim, konferanslar, ücretsiz toprak analizi faaliyetleriyle üreticilerimize destek verdik. Önümüzdeki dönem de belli planlamayla tarımsal üretimin artışı ve kaliteli ürün konusunda çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeşil alanlarımızın bakımı yanında 'Her Bebek Bir Fidan' projemizle son 5 yılda dünyaya gelen 8 bin 442 bebeğimizin her biri için fidan diktik. Toplamda yaklaşık 10 bin fidan dikimiyle yeşilimizi artırdık. Her alanda ürettiğimiz projelerle her kalbe dokunuyor ve daha güzel yarınları hep birlikte inşa ediyoruz."

Açıklamada Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü verilerine de yer verildi. Buna göre 5 yılda Hendek arazilerinde 12 ayrı alanda eğitim uygulandı, 4 konferans verildi.

Çalışmalar kapsamında 1155 yeşil alan ve 7 bin 442 ağaç bakımdan geçirildi. Ayrıca mevsimlik işçiler için 2 daimi, 17 geçici yaşam alanı oluşturuldu, vatandaşlara 25 ton patates desteği sağlandı.

Kaynak: AA

Turgut Babaoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek Belediyesi Tarım Alanında Yaptığı Hizmetleri Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: Hendek Belediyesi Tarım Alanında Yaptığı Hizmetleri Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement