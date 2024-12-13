Hendek\'te Devrilen Cipin Sürücüsü Yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
Çamlıca Mahallesi'nde Hakan Ö. idaresindeki 34 RL 3383 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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