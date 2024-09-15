Hendek'te Fabrika Patlaması: 30 Yaralı

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(İSTANBUL) - Sakarya Valiliği, Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamada 30 kişini yaralandığı duyuruldu. Yaralılar dan 6'sının durumunun ağır olduğu ve 2 kişinin de entübe edildiği aktarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikadaki patlamaya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yazılı açıklama geldi. Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada durumu ağır olan 6 yaralıdan 2'sinin entübe edildiği belirtildi.

Tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiği duyurulan Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada şu ana kadar 30 kişi yaralanmış olup; bunlardan 6 vatandaşımız ağır yaralanmış ve ağır yaralılardan 2'si de entübe edilmiştir. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 İtfaiye Erimiz de hafif yaralanmış ve hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, 5 yaralı vatandaşımız taburcu edilmiştir. Patlama sonrası soğutma çalışmaları devam etmekte ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına fabrika çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."