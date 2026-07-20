Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çiğdem Yaylası'ndan kent merkezine seyreden, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan H.T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
H.T'nin cenazesi cumhuriyet savıcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan A.D. ise ambulansla aynı hastaneye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Hendek'te Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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