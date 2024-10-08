Hepsiburada\'dan \'Yarınlara Söz\' Programı

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HEPSİBURADA, öğrencilerin eğitim ve kariyer fırsatlarına erişimini artırmak amacıyla düzenlediği 'Yarınlara Söz' programını 173 üniversite öğrencisiyle ikinci kez başlattı. Bu yıl da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenmiş 3'üncü ve 4'üncü sınıf mühendislik fakültesi öğrencilerine açık olan program 500'den fazla başvuru aldı.

Hepsiburada'nın son iki yıldır SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) iş birliğiyle yürüttüğü programına kabul alanların yüzde 70'ini kadın öğrenciler oluşturuyor. Programda, öğrencilerin okuduğu bölümler arasında yüzde 40'la bilgisayar mühendisliği, yüzde 20'yle yazılım mühendisliği ve yüzde 19'la endüstri mühendisliği ilk 3 sırada geliyor. Programa en çok öğrenci sokan üniversiteler arasında Fırat Üniversitesi (Elazığ), Gaziantep Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi (Adana), Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) ve İnönü Üniversitesi (Malatya) ilk 5'e giriyor. Eğitimler sonunda ürettikleri projelerle en yüksek puanı alan öğrenciler Hepsiburada'da staj yapma ve şirket yöneticilerinden mentorluk alma fırsatına sahip olacak.

'YÖNETİCİLERDEN BİREBİR MENTORLUK ALMA FIRSATINA SAHİP OLACAKLAR'

Öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, onlara yeni ufuklar kazandırmayı hedefleyen Yarınlara Söz programı, e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama olmak üzere üç ana alana odaklanıyor. Öğrencileri e-ticaret ve girişimcilik dünyasına hazırlayan bu eğitimlerin yanı sıra iş dünyasında çeşitliliği ve eşitliği tesis etmeye yönelik olarak bir ders toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılıyor. Öğrenciler ayrıca kariyer gelişimlerinde destek olacak mülakat teknikleri, web tasarımı, özgeçmiş yazımı, etkili sunum hazırlama, LinkedIn kullanımı, network oluşturma gibi dersler de alıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, 2025 yılının nisan - haziran ayında Hepsiburada'da staj yapma ve yöneticilerden birebir mentorluk alma fırsatına sahip olacaklar.