Herzog'dan Avrupa'ya Yaptırım Çağrısı Yanıtı - Son Dakika
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Herzog'dan Avrupa'ya Yaptırım Çağrısı Yanıtı

29.06.2026 19:26
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Avrupa'daki yaptırım çağrılarına 'rotanızı tersine çevirin' dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası Avrupa'da giderek artan İsrail'e yaptırım ve boykot çağrılarına ilişkin "rotanızı tersine çevirin" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Romanya'ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Herzog, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile ortak basın açıklaması yaptı.

Herzog, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından giderek artan boykot ve yaptırım çağrılarına ilişkin, "Avrupa'da İsrail'e boykot ve yaptırım çağrısında bulunanlara, rotanızı tersine çevirmeniz için çağrıda bulunuyorum. Tehditler barışı ilerletmeyecektir. Diyalog ilerletecektir. İsrail ile konuşun, İsrail ile etkileşime girin ve barışa doğru birlikte ilerleyelim." dedi.

Lübnan ile ABD arabuluculuğunda imzaladıkları çerçeve anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Herzog, "AB ve uluslararası toplum bunu desteklemeli. Aynı zamanda Lübnan'ın ekonomisini ve istikrarını geri kazanmasına yardımcı olmalı ve İsrail'in güvenliğini desteklemeli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Herzog, Suriye'nin güneyinde sürdürdükleri işgale rağmen Şam yönetimiyle "barış ve uluslarımız arasında yeni bir sayfa açılmasını istediklerini" savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Romanyalı mevkidaşı Dan'ın teknoloji, inovasyon, yapay zeka, güvenlik, tarım, kültür ve turizm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini ele aldığı ikili görüşme de gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Herzog'dan Avrupa'ya Yaptırım Çağrısı Yanıtı - Son Dakika

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