Heybeliada Sanatoryumu ve Burgazada Madam Martha Koyu İhale Sürecinde - Son Dakika
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Heybeliada Sanatoryumu ve Burgazada Madam Martha Koyu İhale Sürecinde

Heybeliada Sanatoryumu ve Burgazada Madam Martha Koyu İhale Sürecinde

Heybeliada Sanatoryumu Çam Limanı ve Burgazada Madam Martha Koyu, yapılan ihale nedeniyle gündemde. Adalar Belediyesi, doğal yapıya zarar verecek her türlü girişime karşı olduklarını belirterek süreci takip etmeye çağırıyor.

04.05.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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(İSTANBUL)- Heybeliada Sanatoryumu Çam Limanı ve Burgazada Madam Martha Koyu bir süredir yapılan ihale nedeniyle gündemde. Değeri paha biçilemez olarak nitelenen koyla ilgili daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'ne yapılan başvurudan olumlu bir sonuç çıkmayınca bir adım daha attı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, yürütmenin durdurulması da istendi. Adalar Belediyesi'nin konuya ilişkin açıklamasında, "Doğal yapıya zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız. kamuoyunu süreci ve yargılama safahatını takip etmeye, hatta dosyalara asli müdahil talebinde bulunmaya davet ediyoruz" denildi.

Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada,  hukuki süreçle ilgil bilgi verildi. Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ile bu yöndeki temaslarımız devam etmekte olup, 07 Mayıs 2024 tarihinde Bölge Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı düzeyinde bir görüşme daha gerçekleştirilecektir. Ancak hem durumun ehemmiyeti ve aciliyeti sebebiyle, hem de Adalar İlçemizin doğal yapısının korunması noktasındaki kararlı irademizin gereğine binaen söz konusu ihale işlemine ilişkin idari karara karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık. Açmış olduğumuz dava İstanbul 11. İdare Mahkemesi 2024/815 Esas sayılı dosyası ile derdest olup, tüm Adalıları ve duyarlı kamuoyunu süreci ve yargılama safahatını takip etmeye, hatta dosyalara asli müdahale (müdahil) talebinde bulunmaya davet ediyoruz.

Gelinen noktada daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Adalar ilçemiz için yapılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları kapsamında, Doğal Karakteri Korunacak Alan statüsünde bulunan bu taşınmazın ekosistem açısından değeri paha biçilemez olmakla birlikte bu taşınmazda doğal yapıya ve ekosisteme zarar verecek nitelikte olan her türlü girişimin karşısında olduğumuzu, idari tasarrufumuzu ve yetkilerimizi her zaman Adalı komşularımızın ortak kamusal menfaatlerinden yana kullanacağımızı, Anayasamızın 43. Maddesini gözeten bir yönetim anlayışıyla Adalarımızın tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin zarar görmemesi ve korunması açısından tüm süreçlerde aktif rol ve inisiyatif alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da Heybeliada Sanatoryumu Çam Limanı ve Burgazada Madam Martha Koyu ile ilgili geçen hafta  yaptığı  açıklamada,"Doğal Karakteri Korunacak Alan statüsündeki bu taşınmazın ekosistem açısından değeri paha biçilemez olmakla birlikte buna zarar verecek nitelikte her türlü girişimin karşısındayız. Bu kapsamda 26.04.2024 tarihindeki ihalenin iptali için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'ne gerekli müracaatlar yapılmıştır. Talebimizin olası reddi halinde gerekli yasal yollara müracaat edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heybeliada Sanatoryumu ve Burgazada Madam Martha Koyu İhale Sürecinde - Son Dakika

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