Heyelan Sonrası Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı - Son Dakika
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Heyelan Sonrası Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı

Heyelan Sonrası Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu bir evin kapısı toprakla doldu. Eşiyle birlikte evde mahsur kalan çift, belediye ekipleri tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı.

20.02.2025 18:55  Güncelleme: 19:00
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TRABZON'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu 2 katlı ahşap evin yamaca bakan giriş kapısı toprakla doldu. Evde mahsur kalan çift, belediye ekipleri tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında yoğun kar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yamaçtan kopan toprak kütlesi, Necdet Sofuoğlu'na ait 2 katlı ahşap evin giriş kısmına doldu. Evde eşiyle birlikte mahsur kalan Necdet Sofuoğlu, ihbarla bölgeye gelen belediye ve itfaiye ekipleri tarafından iş makinesiyle pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Sofoğlu ailesi akrabalarının evine yerleştirilirken, heyelanın yaşandığı alan ve ev dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Salim SARIKOÇ/SÜRMENE(Trabzon),

Kaynak: DHA

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