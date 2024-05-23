Heyelanda hayatını kaybeden öğretmenin anısına akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika
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Heyelanda hayatını kaybeden öğretmenin anısına akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Heyelanda hayatını kaybeden öğretmenin anısına akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 4 öğretmenden Pınar Kılıç anısına Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu. Kaymakam Emre Açar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur tarafından hizmete açılan sınıfta, öğrencilerin zihinsel gelişimine katkı sağlanacak. Ayrıca, katılımcılar okul bahçesinde fidan dikerek vefat eden öğretmenlerin anısını yaşattılar.

23.05.2024 10:05
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden 4 öğretmenden Pınar Kılıç anısına kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yaparken arkadaşları Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak ile hayatını kaybeden Pınar Kılıç anısına görev yaptığı okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu.

Kaymakam Emre Açar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, Kılıç anısına kurulan sınıfı hizmete açtı.

Katılımcılar daha sonra vefat eden öğretmenler için okul bahçesinde fidan dikti.

Feke ilçesi yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde bulunan öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Pınar Kılıç, Saimbeyli, Adana, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heyelanda hayatını kaybeden öğretmenin anısına akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Heyelanda hayatını kaybeden öğretmenin anısına akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika
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