TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Suriye sınırında Hicaz Demiryolu hattı bölgesinde mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Suriye sınırında ve Suriye'nin Meydanı Ekbez bölgesinde TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki heyet ile Suriyeli yetkililer, Milli Savunma Bakanlığının Milli Mayın Faaliyet Merkezi Daire Başkanlığı (MAFAM) tarafından bölgede başlatılan mayınlı arazide temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek Hicaz Demiryolu'nun yeniden faaliyete geçmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

'MAYIS AYINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR'

İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, "TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile birlikte Suriye makamlarıyla yaptığımız görüşmelerde Hicaz Demiryolu'nun İslahiye ile Suriye'nin Meydanı Ekbez arasında kalan demir yolunun yeniden faaliyete girmesiyle ilgili istişarede bulunduk. Bölgedeki mayınlı arazide temizleme çalışmalarına geçtiğimiz hafta itibaren başlandı. Hedeflenen ve planlanan 2027 yılının Nisan ayı sonu veya Mayıs ayı başlarında mayın temizleme çalışmasının tamamlanması. Mayın temizleme çalışmasının bitmesinin ardında demir yolunun kurulumu revizyonu çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmanın en kısa zamanda tamamlanarak hattın aktif hale gelmesini planlıyoruz. Bu çalışma sonucunda ilk etapta İslahiye ile Ekbez arası açılması planlanmakta, ilerleyen dönemlerde meydan Ekbez ile Halep arasında hattın bağlantısının sağlanmasıyla yeniden modern Hicaz Demiryolu tekrardan ulaşım hizmeti verecektir" dedi.