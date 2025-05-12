Hıdırellez ve Anneler Günü Kutlandı

Suşehri ilçesinde, Hıdırellez ve Anneler Günü kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Suşehri Belediyesince Kılıçkaya Baraj Gölü Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, eşi Tuğba Kayaoğlu ile birlikte kadınlara çiçek takdim etti, günlerini kutladı.

Programda konuşan Kayaoğlu, baharın müjdecisi olarak kutlanan Hıdırellez coşkusuyla Anneler Günü'nü bir arada kutladıklarını belirterek, "Doğanın canlandığı bu özel mevsimde, annelerimizin gülen yüzüyle baharı daha da güzelleştirdik. Hayatımıza kattıkları sonsuz sevgi ve emekleri için tüm annelerimize yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Hıdırellez ateşinin de yakıldığı programda, katılımcılar halay çekerek eğlendi.