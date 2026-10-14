Hıdıroğlu, Tarsus TSO başkanlığına 24 oyla seçilip üyelere teşekkür etti - Son Dakika
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Hıdıroğlu, Tarsus TSO başkanlığına 24 oyla seçilip üyelere teşekkür etti

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Hıdıroğlu, Tarsus TSO başkanlığına 24 oyla seçilip üyelere teşekkür etti
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Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kubilay Hıdıroğlu, değişim iradesine ortak olan üyelere yürekten teşekkür etti. 45 meclis üyesinden 24'ünün oyunu alan Hıdıroğlu, söz değil hizmet, vaat değil icraat zamanı olduğunu belirtti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kubilay Hıdıroğlu, yönetimine destek veren üyelere teşekkür etti.

Hıdıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu süreçte bize inanan, güvenen, destek veren ve değişim irademize ortak olan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sadece bir seçim kazanmadıklarını belirten Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ve değişim umudunu hep birlikte gerçeğe dönüştürdük. Bize duyduğunuz güvenin sorumluluğunun farkındayız. Şimdi ayrışma değil birleşme, söz değil hizmet, vaat değil icraat zamanı. Bu zafer hepimizin. Şimdi Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası için el ele verme, ortak akılla çalışma ve şehrimizin geleceği için üretme zamanı."

Hıdıroğlu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde 45 meclis üyesinden 24'ünün oyunu alarak başkan seçilmişti.

Kaynak: AA
Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiTarsusGüncelSon Dakika

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