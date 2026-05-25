Hijyenik Olmayan Kıyma Çekimi Yasak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hijyenik Olmayan Kıyma Çekimi Yasak

Hijyenik Olmayan Kıyma Çekimi Yasak
25.05.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da izinsiz kıyma çekimi yapanlara yüksek cezalar uygulanacak. Sağlık vurgusu yapıldı.

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta, kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52 bin 801 lira ceza uygulanıyor" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi. Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişilerce, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

'ETİNİZİ KASAPTA ÇEKTİRİN'

Manavoğlu, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle açık ortamda et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52 bin 801 lira ceza uygulanıyor" dedi.

Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hijyenik Olmayan Kıyma Çekimi Yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:08:31. #7.12#
SON DAKİKA: Hijyenik Olmayan Kıyma Çekimi Yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.