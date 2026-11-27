Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir çiftlikten çalınan hayvanlara ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hilvan ilçesinde bir çiftlik evinden 4 büyükbaş ve 24 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi ve hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan 28 hayvanın Siverek ilçesindeki bir adreste bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.