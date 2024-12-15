Hımeymim Üssü'nde Hareketlilik Arttı

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Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan ve Rusya'nın askeri güçlerinin konuşlandığı Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik sürüyor.

Baas rejiminin çökmesiyle birlikte Lazkiye'nin Ceble içesinde yer alan Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor.

Rus birliklerinin Suriye genelinde konuşlu oldukları Şam, Humus ve farklı şehirlerden Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne çekilmeleri sürüyor.

Rus birliklerine ait askeri araçların üsse giriş yaptıkları, üs çevresinde ise gözetleme balonları ve helikopterlerle hava hareketliliği görüntülendi.

Bir kargo uçağının ise üsse iniş yaptığı görüldü.

Rus askerlerinin konuşlandığı Hımeymim Hava Üssü'nde uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor.

Rusya, Suriye'deki bazı diplomatlarını tahliye etti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden özel bir uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

Moskova'ya yapılan uçuşun Şam'da bulunan bazı Rus diplomatları taşıdığı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca Belarus ve Kuzey Koreli bazı diplomatların da söz konusu uçuşla tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.