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Hindistan Başbakanı Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'ye Yardım ve Kızıldeniz Güvenliği Konusunda Görüştü - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'ye Yardım ve Kızıldeniz Güvenliği Konusunda Görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Modi, görüşmede Gazze'ye yönelik insani yardımın sürdürülmesi ihtiyacını vurguladı ve çatışmanın diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kızıldeniz'de uluslararası nakliye rotalarına yönelik saldırılardan dolayı endişelerini dile getirdiler.

Hindistan Başbakanı Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze\'ye Yardım ve Kızıldeniz Güvenliği Konusunda Görüştü
19.12.2023 - 22:29,
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YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'ye yönelik insani yardımın sürdürülmesi ihtiyacını vurguladı.

Modi, "çatışmanın diyalog ve diplomasi yoluyla erken ve barışçıl bir şekilde çözülmesi" gerektiğini ifade etti.

İkili ayrıca, Kızıldeniz'de uluslararası nakliye rotalarına yönelik saldırılardan dolayı endişelerini dile getirdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de artan saldırılarının ardından Hindistan bugün Umman Denizi'nde güvenliği sağlamak için Aden Körfezi açıklarına 2 güdümlü füze destroyeri konuşlandırmıştı.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM, 29 Kasım'da, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM, 4 Aralık'ta, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD Donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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