Hindistan'da Casusluk İddiası: Sivil Personel Gözaltına Alındı

24.03.2026 11:06
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinde çalışan sivil bir personel, hassas askeri bilgileri Pakistanlı yetkililere aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

India Today'in haberine göre, ülkenin Rajasthan eyaletince yürütülen soruşturmanın sonucunda yapılan gözaltı, bu yılın başlarında başka bir gözaltıyla başlayan ve aylarca süren bir soruşturmanın ardından geldi.

Eyalet Polis İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Prafull Kumar, söz konusu olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kumar, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir üste çalışan sivil personelin, hassas askeri bilgileri Pakistanlı yetkililere aktardığı iddiasıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Söz konusu personelin, Hindistan ordusuna ait verileri sosyal medya platformları aracılığıyla Pakistanlı yetkililerle paylaştığı aktarıldı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Hindistanlı yetkililer, "Şüpheli, 2023'ten beri Pakistan istihbaratıyla temas halindeydi ve para karşılığında hassas bilgiler paylaşıyordu." dedi.

Olayın ardından yürütülen soruşturmanın, daha geniş çapta Pakistan destekli bir casusluk ağına işaret ettiğini savunan yetkililer, ek bağlantıları belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

