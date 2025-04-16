Hindistan'da Kırmızı Işıkta Durmayan Otobüs Faciası: 4 Ölü, 4 Yaralı

- Hindistan'da kırmızı ışıkta durmayan otobüs önündeki araçları biçti: 4 ölü, 4 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'da kırmızı ışıkta durmayan belediyeye ait yolcu otobüsünün önündeki araçları biçmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan Rajkot'ta belediyeye ait elektrikli yolcu otobüsü kırmızı ışıkta durmayarak önündeki araçları biçti. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yetkililer, otobüsün 6 motosiklet ile 2 otomobile çarptığını belirtti. Otobüs şoförünün kazada yaralandığını ve şu anda hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden yetkililer, kazanın ardından çevredekilerin otobüse saldırdığını belirtti.

Sürücünün alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığını belirlemek için kan örneği alındığını ifade eden yetkililer, otobüsün de mekanik bir arızası olup olmadığının incelendiğini açıkladı.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, otobüsün hızla araçların arasına daldığı ve frene basmadığı görüldü.